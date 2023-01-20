Çanakkale’nin Çan ilçesinde Cuma namazı sonrası cemaat yağmur duası yaptı.

Çanakkale’nin Çan ilçesinde Cuma namazı sonrası cemaat yağmur duası yaptı.

Çan ilçesinde Cuma namazı sonrası ilçe Müftüsü Mustafa Ekin tarafından cemaate yağmur duası yaptırıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı son dönemde yaşanan aşırı kuraklık nedeniyle ülke genelindeki 90 bin camide yağmur duası yapılacağını duyurdu. Erenler Camiinde, Cuma namazı sonrası cami cemaati ellerini semaya açarak yağmur duası etti. Çan ilçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamada, “Bugün, cuma namazı, yağmur duası ve diğer görevlerimizi Erenler Camimizde eda ettik. Rabbim kabul buyursun” ifadelerine yer verildi.