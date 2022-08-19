Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Kilis Belediyesi işbirliğinde açılan Canbolat Paşa Gençlik Merkezi’nin sosyal faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) ile Kilis Belediyesi işbirliğinde açılan Canbolat Paşa Gençlik Merkezi’nin sosyal faaliyetleri hız kesmeden sürüyor.

14 Ekim 2021 tarihinde Restorasyonu tamamlanarak hizmete alınan Tekye Mahallesindeki Canbolat Paşa Gençlik Merkezinde açılan kursların öğrenciler yoğun ilgi gösteriyor. Canbolat Paşa Gençlik Merkezinde Müzik Kurslarında Gitar, Bağlama, Piyano eğitimi alan öğrenciler, Kara kalem, akrilik yağlı boya ile resim yapıyor. Heykel yapma eğitimi alan öğrenciler, Zeka oyunları ve dijital beceri kurslara da katılıyor. Kütüphaneden yararlanma imkanı olan öğrenciler, 08:00 17:00 arasında merkeze gelerek ders çalışabiliyorlar.