Bursasporlu kaleci Canberk Yurdakul, Menemen FK maçı sonrası, “Bu mücadelemizin üstüne koyarak, elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Bursasporlu kaleci Canberk Yurdakul, Menemen FK maçı sonrası, “Bu mücadelemizin üstüne koyarak, elimizden gelenin en iyisini yapacağız” dedi.

Bursaspor’un, TFF 2. Lig Beyaz Grup 14. hafta maçında Menemen FK’yı 1-0 mağlup ettiği karşılaşma sonrası yeşil-beyazlı eldiven Canberk Yurdakul sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. 1-0’lık galibiyet sonrası genç file bekçisi, “Sezonun ilk deplasman galibiyetini aldığımız için çok mutluyuz. Bu mücadelemizin üstüne koyarak, elimizden gelenin en iyisini yapacağız” ifadelerini kullandı.