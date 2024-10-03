Tomarza’nın Çanakpınar mahallesi sakinleri; mahallenin tepe noktasına İstiklal Marşı eşliğinde Türk Bayrağı astı.

Gönüllü olarak çalışan Çanakpınar mahallesi sakinleri; yaptırdıkları dev Türk Bayrağı’nın mahallenin en yüksek noktasına astı. Mahalleli tarafından yapılan açıklamada; Çanakpınar mahallemizin en tepe noktasına bayrak direğini çıkardık. Yolduk ama şanlı Türk Bayrağımız göklerde dalgalanınca tüm yorgunluklarımız bitti. Bu tepe noktaya araçların çıkması için yol talep ediyoruz" dedi.