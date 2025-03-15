Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak Lagünü’nde kuğular dron ile kayda alındı.

Türkiye’nin önemli sulak alanlarından biri olan Çardak Lagünü, yaz ve kış dönemlerinde binlerce göçmen kuşu ağırlıyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü çalışmalarıyla doğal yaşama insan müdahalesinin en aza indirildiği Çardak Lagünü’nde göçmen kuşlar da istediği gibi dinlenme imkanı buluyor. Son günlerde Çardak Lagünü’nde görüntülenen kuğu sürüleri ise dron ile kayda alındı. Avrupa ve Asya kıtalarını ayıran Çanakkale boğazı kıyısındaki konumu ve kuş göçleri rotası üzerinde bulunması nedeniyle Türkiye’nin önemli sulak alanlarından Çardak Lagünü, bu türler dışında ulusal ve küresel ölçekte nesli tükenme tehlikesi altında olan kuş türlerine de ev sahipliği yapıyor. Çanakkale Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekipleri de kuş türlerinin göç yolculuğunda rahat edebilmesi için elinden geleni yapıyor.