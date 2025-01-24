Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Karabiga beldesinde yer alan ve Priapos antik kenti olarak da yaklaşık bin yıllık bilinen Pegae Kalesi’nde arkeolojik yüzey araştırmalarının tamamlanması sonrası kalede restorasyon çalışmalarına başlanması ve alanın çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılması amaçlanıyor. Geçtiğimiz dönem sürdürülen Yüzey Araştırmaları Başkanı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, çok disiplinli bir ekiple yaptıkları arkeolojik çalışmaların bilimsel anlamda oldukça verimli geçtiğini, bu çalışma sonunda elde edilen kazanımların bölge tarihini aydınlatmanın yanı sıra yöre turizmine ve Karabiga’nın kalkınmasına da yardımcı olabileceğini ifade etti.

Çanakkale’nin kuzey kıyılarında yer alan yaklaşık bin yıllık Pegae Kalesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Karabiga Belediyesi’nin destekleriyle, Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit başkanlığındaki 8 kişilik ekip tarafından 2021’de başlanılan arkeolojik yüzey araştırmaları, geçtiğimiz yıllarda tamamlanmıştı. Modern yer altı görüntüleme teknikleri ile jeofizik çalışmalar sonucu Pegae Kalesi’ndeki yerleşime ait önemli izlere rastlanılmış ve toprak altındaki gün yüzüne çıkarılacak olan bu kalıntıların Bizans tarihine, arkeolojisine ilişkin önemli bilgiler vereceği ifade edilmişti. Pegae Kalesi’nde arkeolojik yüzey araştırmalarının tamamlanması sonrasında ise artık kalede restorasyon çalışmalarına başlanması ve alanın çevre düzenlemesi yapılarak turizme kazandırılması amaçlanıyor.

Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğuz Koçyiğit, “Çanakkale’mizin Kuzeyinde baktığınız zaman antik çağda Troas olarak adlandırılan bölgenin Kuzey kıyılarında, Güney Marmara kıyılarında bulunan Pegae Kalesi, antik çağın önemli şehirlerinden birisi olan Priapos Antik yerleşim üzerine kurulmuş önemli bir Bizans Kalesi. Aynı zamanda burada bir Latin yerleşim olduğunu da biliyoruz. Burada yakın zaman öncesinde bilimsel çalışmalarımızı ve kapsamlı bir yüzey araştırması gerçekleştirdik. Burayla ilgili baktığınız zamanda kapsamlı bir belgeleme çalışması yaptık. Özellikle de yıkılmaya yüz tutan surlar ve kalıntılar için koruma önerileri geliştirdik, harç analizleri yaptık. Yine kale içerisinde yeraltı görüntüleme çalışmaları gerçekleştirdik. Muhtemel potansiyel arkeolojik varlıkları burada tespit etmeye çalıştık. Bilim insanlarıyla ve kamuoyuyla yaklaşık olarak iki yıl kadar süren bu çalışmaların sonuçlarını biz bilimsel ortamlarda ve platformlarda zaman zaman paylaşıyoruz. Ancak burası konumu ve sahip olduğu jeopolitik önemi nedeniyle Çanakkale’mizin önemli kültür rotalarından birisi olmayı hak ediyor. Çünkü baktığınız zamanda denizi, doğası ve tarihi bir arada buluşturan önemli noktalardan bir tanesi. Biz çalışmalarımız sonunda bununla ilgili olarak özellikle Pegae Kalesi’nin restorasyonu, korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması yönünde raporlarımızı hazırlayıp, ilgililere iletmiştik. Bununla ilgili çalışmalar başladı. Kültür ve Turizm Bakanlığı burası ile ilgili önemli çalışmalar yürütüyor. İnanıyoruz ki yakın zamanda burası Çanakkale’nin kültür turizmine, Çanakkale’nin doğasına, tarihine katkı sunacak önemli bir turizm destinasyon merkezi de olacak. Bu sadece turizme kazandırılan bu alanların baktığınız zamanda antik kentlerin, ören yerlerinin turist çekim noktası olması değil, aynı zamanda gelen ziyaretçilere kapsamlı bir şekilde aktarılması, tarihinin, geçmişinin, doğasıyla birlikte sunulması gerekiyor. Pegae Kalesinin de buna ihtiyacı var. Bu yüzden umarım yakın zamanda ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşları gerekli adımları atacaklar. Birlikte Pegae Kalesi hak ettiği yere gelecek. Çünkü gerçekten de burası Çanakkale’nin tarihi, kültür ve doğası için önemli bir nokta” dedi.