Çanakkale Savaşları sırasında 3 Kasım 1914’te İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin bombardımanı sonucu Seddülbahir Kalesi’nde şehit olan askerler anıldı.

Çanakkale Savaşları sırasında 3 Kasım 1914’te İngiliz ve Fransız donanmalarına ait gemilerin bombardımanı sonucu Seddülbahir Kalesi’nde şehit olan askerler anıldı.

Seddülbahir Kalesi içindeki tabyanın cephaneliğinin isabet almasıyla barut ve top mermileri patladı. Bu patlama sonucunda 5 subay ve 81 er şehit oldu. Çanakkale’de ilk şehitlerin verildiği gün olarak her sene olduğu gibi bu sene de Seddülbahir Köyü’ndeki Seddülbahir Kalesi’nin girişinde bulunan 3 Kasım Şehitliği’nde anma programı gerçekleştirildi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen program saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Dua edildikten sonra İlk Şehitler Kabristanı’na karanfil bırakılması ile program sona erdi.