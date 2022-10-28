Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümü nedeni ile Çanakkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet coşkusunun tüm kente yayılması amacı ile düzenlenen Cumhuriyet Konseri çerçevesinde, İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuarı Şan Bölümü Mezunu Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Çanakkaleliler ile buluştu.

Cumhuriyetimizin 99. kuruluş yıl dönümü nedeni ile Çanakkale Belediyesi tarafından Cumhuriyet coşkusunun tüm kente yayılması amacı ile düzenlenen Cumhuriyet Konseri çerçevesinde, İ.T.Ü. Türk Müziği Devlet Konservatuarı Şan Bölümü Mezunu Ardahan Belediye Başkanı Faruk Demir Çanakkaleliler ile buluştu.

Hoşgörü Parkı’nda 27 Ekim 2022 Perşembe günü düzenlenen konsere, Belediye Başkanı Ülgür Gökhan, eşi Hale Gökhan, Belediye Başkan Yardımcıları Rebiye Turan Ünüvar ve M. İrfan Mutluay, belediye meclis üyeleri ve çok sayıda kentli katıldı. Demir’in seslendirdiği şarkılar ve Cumhuriyet marşlarına hep birlikte eşlik eden kentliler Cumhuriyet Bayramı coşkusunu bir arada yaşadı.

Gece sonunda seslendirdiği şarkılar ile kentlilerin Cumhuriyet coşkusuna eşlik eden Demir’e teşekkür eden Başkan Gökhan; “Bize böyle bir gece yaşattığı için Faruk Başkanımıza tüm Çanakkaleliler adına teşekkür ediyorum. Türkiye’nin bir ucu Ardahan’dan geldi ve imkanı olmayan kız çocuklarının okuyabilmesi için konserler düzenliyor. Onun vermiş olduğu bu mücadelede benim de küçük bir katkım olsun istedim. Başkanımız bir ay önce de Belediye Başkanları Toplantısı için Çanakkale’deydi. O zaman geldiğinde kız çocukları için verdiği bu mücadeleye bizim de katkımız olsun dedik. Bunun tam da Cumhuriyet Bayramı’nda olmasını istedik. İşte Cumhuriyet bunun için var. Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesi olmak için var. Bu nedenle bizler de Belediye Başkanları olarak bu görevi yapmak zorundayız. Bu nedenle Başkanımızı kutluyorum. Belediye Başkanı olduktan sonra konserleri bırakmıştı ama bu konser tamamen kız çocukları için yapılan bir konser ve bu nedenle de Başkanımızı bir kere daha tebrik ediyorum” diyerek, plaket takdiminde bulundu.