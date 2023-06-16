Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan’ın ailesine şehadet belgesi verildi.

Siirt İl Jandarma Komutanlığında görevli Çanakkaleli Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan, "Şehit Jandarma Yüzbaşı Doğan Sevinç Operasyonu" sırasında Siirt’in Pervari ilçesi Doğan köyü kırsalında bölücü terör örgütü mensuplarının açtığı taciz ateşi sonucu şehit olmuş, memleketi Yenice ilçesi Çarşı Camii’nde askeri törenle Çakıroba köyündeki aile mezarlığına defnedilmişti.

Yenice ilçesinde Şehit Jandarma Uzman Çavuş Aydın Ceylan için mevlit programı düzenlendi. Yenice Kaymakamı Musa Göktaş ve Çanakkale İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Sadi Akman, şehit ailesine Şehadet Belgesi takdim etti.

Şehidin babası Bekir Ceylan, annesi Gülten Ceylan ve eşi Narin Ceylan ile acılarını paylaşarak minnet duygularını ileten Yenice Kaymakamı Musa Göktaş, “Vatan uğruna canlarını feda eden şehitlerin hiçbir zaman unutulmayacağını belirtti. Şehitlerimizin değerli aileleri bizlere emanettir. Bizler, her zaman şehit ve gazi ailelerimizin yanındayız, hayrınızı Allah kabul etsin, aziz milletimizin başı sağ olsun" dedi.