Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen ve Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerinde birçok ilde hissedilen depremin ardından Çanakkale’den de deprem bölgesine UMKE ekipleri gönderildi.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17’de 7.7 büyüklüğünde meydana gelen ve Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ile Akdeniz bölgelerinde birçok ilde hissedilen depremin ardından Çanakkale’den de deprem bölgesine UMKE ekipleri gönderildi.

Yurdun, Doğu, Güneydoğu, İç Anadolu ve Akdeniz bölgelerinde birçok il, saat 04.17’de Kahramanmaraş merkezli Richter ölçeğine göre 7.7 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD’dan alınan bilgiye göre, yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, yurdun büyük bölümünden hissedildi. Depremin ardından Çanakkale’den de deprem bölgesine sağlık ekipleri gönderildi.

Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan ve Türkiye’mizde birçok ilimizde yıkıma sebebiyet veren 06.02.2023 tarihinde saat 04.17’de 7.4 büyüklüğünde meydana gelen şiddetli ve büyük depremin ardından, Çanakkale İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından 2 Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) aracı, 1 TUN aracı, 16 ulusal Medikal kurtarma personeli taşıyan servis aracı ile Ulusal Medikal Kurtarma Ekibinde (UMKE) görev yapan toplam 29 UMKE personeli ve 1 adet UMKE malzemelerini taşıyan TIR deprem bölgesinde bulunan Adıyaman ilimize sevk edilmiştir” denildi.