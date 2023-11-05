Çanakkale’nin Gelibolu ilçesi ile Eceabat ilçesi arasındaki Ilgardere mevkii yakınlarında dün öğleden sonra başlayan ve akşam saatlerinde ekiplerin havadan ve karadan müdahalesinin yanı sıra sağanak yağışla birlikte büyük ölçüde kontrol altına alınan yangında Pazarlı köyünde Erkan Şahin’e ait küçükbaş hayvan çiftliği yandı. Yangında yaklaşık 5 milyon TL zarar oluştu. Yanan alanlar dron ile havadan görüntülendi.

Gelibolu ilçesi ile Eceabat ilçesi arasındaki Ilgardere mevkiinde dün öğleden sonra ormanlık alanda yangın başladı. Saatteki hızı zaman zaman 80 kilometreyi bulan fırtına nedeniyle yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın nedeniyle Pazarlı köyü tedbir amaçlı boşaltılmıştı. Yangını kontrol altına almak için ekipler havadan ve karadan müdahale etti. Akşam saatlerinde fırtına ve yağmurla birlikte yangın büyük ölçüde kontrol altına alındı. Sabahın ilk ışıklarıyla beraber ekipler havadan ve karadan soğutma çalışmalarına başladı. Yanan alanlar dron havadan görüntülendi.

Pazarlı köyünde çiftlikte 5 milyon TL zarar oluştu

Pazarlı köyünde Erkan Şahin’e ait küçükbaş hayvan çiftliği yandı. Yangında yaklaşık 5 milyon TL zarar oluştu. Köyün girişindeki mezarlıkta bazı mezarlarda yandı. Yaklaşık 35 yıldır hayvancılıkla uğraşan Erkan Şahin, “Yangın çıktığı sırada çiftlikte yem hazırlıyordum. Ilgardere’de trafodan ateş çıktı dediler. Ilgardere köyündeki arkadaşlar bizi kurtarın dediler. Onları kurtarmaya gittim, geldim. Traktörün arkasına pullukları taktım çiftliğin, köyün altını kurtarayım derken karşıdan aniden çiftliğe sıçardı. Belki de saatte 100 kilometrenin üzerinde rüzgar vardı. 550’ye yakın hayvanlarımız vardı. 5-6 tanesi yanmış. 12-13 bin tane balya vardı. Gübre römorkları, balya makineleri, sağım üniteleri, buğdaylar her şey yandı. Ciddi kayıplarımız var. 4-5 milyon TL bir zararımız var. 12-13 ton balya gitti. Nereden bulacağım. 70-80 ton buğday gitti, yemlerle birlikte” dedi.