Çanakkale merkeze bağlı Kızılkeçili Köyü’nde, geçtiğimiz gün saat 16.30 sıralarında orman yangını çıktı. Ekipler 38 saattir yangına havadan ve karadan müdahale ediyor. Sabahın ilk saatlerinden itibaren havadan ve karadan söndürme çalışmalarına devam ediliyor.

Gece boyunca ekiplerce karadan ve bir gece görüş helikopteri ile havadan yangına müdahale edilirken güneşin doğuşuyla birlikte 21 hava aracı ve 500 kişiye yakın kara ekibi yangına 38. saatte de müdahale ediliyor. Bölgede rüzgarın azaldığı ve ekiplerin yangına daha hızlı ve kolay müdahale ettiği gözleniyor. Yaklaşık 500 kişinin karadan müdahale ettiği yangının verdiği zarar ise dron ile havadan görüntülendi. Ormanlık alanların siyah görüntüsü dikkatleri çekti.