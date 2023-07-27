Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarında dün gece saat 22.30 sıralarında çıkan orman yangını 16 saat sonra ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangında 16 hektar alan zarar gördü.

Çanakkale merkeze bağlı Sarıbeyli köyü yakınlarında dün gece ormanlık alanda nedeni henüz belli olmayan bir şekilde orman yangını başladı. Alevler kısa sürede büyüdü. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler karadan müdahaleye başladı. 27 arazöz, 5 dozer, 8 ilk müdahale aracı, 8 su ikmal aracı, 4 iş makinesi, 300 personel, Çanakkale İl Jandarma Komutanlığından 80 askeri personel, TOMA ve itfiaye ile gece boyunca yangın kontrol altına alınmaya çalışıldı. Gece boyu süren müdahalenin ardından günün ilk ışıklarıyla beraber hava unsurları da havadan yangının kontrol altına alınması için müdahaleye başladı. Havadan ve karadan ekiplerin müdahalesinin ardından orman yangını 16 saat sonra kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 16 hektar ormanlık alan zarar gördü. Bölgede ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.