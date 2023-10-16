Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Gökçebayır köyünde Zeytin Hasat Şenliği düzenlendi.

Hasat şenliğine Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, İl Genel Meclisi Başkanı Nejat Önder, Ezine Belediye Başkanı Güray Yüksel, ÇOMÜ Ziraat Fakültesi Dekanı Murat Şeker, İlçe Tarım ve Orman Müdürleri, köy muhtarları, kooperatif başkanları, işletme sahipleri ve çok sayıda üretici katıldı.

Etkinlikte bir konuşma yapan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Nazan Türkarslan, “İlimizde 19 bin 500 dekar sofralık, 308 bin 500 dekar yağlık olmak üzere toplam 328 bin dekar zeytin alanımız bulunmakta. 5 milyon 100 bin meyve veren, 450 bin meyve vermeyen olmak üzere toplam 5 milyon 550 bin zeytin ağacımız bulunmaktadır. Zeytin- Zeytinyağı Ülkemiz için de ilimiz için de çok önemli bir ürün. İlimiz ekonomisine bu denli büyük katkısı olan zeytin ve zeytinyağında kaliteyi, verimi arttırmak, markalaşmak ve üreticimizin hak ettiği geliri elde edebilmesi için hep birlikte çalışacağız. Hasat şenliğinin hazırlanmasında emeği geçenlere, katkı sunanlara, kurumlarımıza, üreticilerimize teşekkür ederim, ürününüz bol, kazancınızın bereketli olsun" dedi.

Etkinlik halk oyunları gösterileri ve protokolün stantları gezmesi ile devam etti. Protokol ve üreticilerin hep birlikte zeytin bahçesine geçerek dualar eşliğinde zeytin hasadına başlandı.

Hasat şenliği ikramlarla son buldu.