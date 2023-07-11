Çanakkale’de ‘Kaliteli Zeytin Üretimi İçin Üniversite-Sanayi İşbirliği’ projesinin açılış toplantısı gerçekleştirildi. 3 gün sürecek olan toplantıda, Çanakkale çevresinde yüksek kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminin arttırılması, sektördeki rekabet gücünün yükseltilmesini, hedef kitlenin istihdam edilebilirliklerini geliştirmesi, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Ezine Meslek Yüksekokulu Yahya Çavuş Yerleşkesinde, 3 gün sürecek olan Avrupa Birliği Erasmus + Programı çerçevesinde ve Türkiye Ulusal Ajansı Destekli ‘Kaliteli Zeytin Üretimi İçin Üniversite-Sanayi İşbirliği’ projesinin açılış toplantısına, ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, Çanakkale İl Özel İdare Genel Sekreteri Celil Sezgin, daire müdürleri, zeytin üreticileri ve Portekiz’den gelen akademisyenler katıldı.

Toplantı öncesinde, Portekiz’den gelen akademisyenler, bölgenin peynirini, zeytin ve zeytinyağını tattı. Akademisyenlere bölgede yetişen ve üretilen peynir, zeytin ve zeytinyağı hakkında bilgi verildi. Ardından toplantıya geçildi. Toplantının içeriği hakkında verilen bilgilerin ardından açılış konuşmalarına geçildi.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, katılımcılara Ezine Gıda İhtisas OSB süreci hakkında bilgilendirerek, “Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi 2016 yılının Aralık ayında Türkiye’nin 326’ncı Organize Sanayi Bölgesi olarak resmiyet kazandı. Yeşil OSB’ler arasında yer almak, gelişen teknolojilerden faydalanabilmek ve üreticilerimizin bilim ile aralarına köprü olabilmek için Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi olarak üniversite ile işbirliğine ayrıca önem vermekteyiz. Üniversitelerdeki bilgi ve birikimin, yetişmiş insan gücü ve araştırma potansiyeliyle sanayi deneyiminin finansal gücünü birleştirerek, verimli ve sonuç olarak işbirlikleri oluşturmak, sınırlı kaynakların en doğru şekilde kullanılmasını sağlamak. Bilgi ve teknoloji transferi için ekosistemde kuvvetli bir koordinatör olarak çalışmaktır. Bu anlamda ÇOMÜ, Ezine Meslek Yüksekokulu ve Teknoparkla yapmış olduğumuz protokollerinde meyvelerini, sonuçlarını bir bir almaktayız” dedi.

Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Erdem Karadağ, “Zeytinciliğin yapıldığı ülkelerin yüzde 90’ının Akdeniz ülkeleri olarak değerlendiriyoruz. Dünyada 26 ülkede zeytincilik veya zeytin üretimi yapılmaktadır. Dünyada yaklaşık olarak 100 milyon dekarlık bir alanda zeytincilik yapılmaktadır. Yıllık 3 milyon ton civarında da bir zeytinyağı üretiminin olduğunu görmekteyiz. Ülkemizde ise 9 milyon dekarlık bir alanda zeytin üretimi yapılmaktadır. Bunun yanında 230 bin ton civarında zeytinyağı üretimimiz olduğunu görmekteyiz” diye konuştu.

ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu ise, “Proje çerçevesinde zeytin ve zeytinyağı sektöründe faaliyet gösteren işletmelerle somut işbirliği yapılacak. Verilecek mesleki eğitimler çerçevesinde üreticilerimiz hem teorik, hem de pratik eğitimler alarak, sektörün aslında duyduğu ihtiyaçları uygun hale getirecekler. Hem üretici olarak, hem de üretilen ürün olarak. Proje sonunda ise Çanakkale çevresinde yüksek kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminin arttırılması, sektördeki rekabet gücünün yükseltilmesini, hedef kitlenin istihdam edilebilirliklerini geliştirmesi, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor” şeklinde konuştu.

3 gün sürecek olan projeyle birlikte Çanakkale çevresinde yüksek kaliteli zeytin ve zeytinyağı üretiminin arttırılması, sektördeki rekabet gücünün yükseltilmesini, hedef kitlenin istihdam edilebilirliklerini geliştirmesi, bölgesel kalkınmanın desteklenmesi hedefleniyor.

Konuşmaların ardından ÇOMÜ Rektörü Prof. Dr. R. Cüneyt Erenoğlu, tarafından toplantıya katılan Portekizli akademisyenlere, katılım sertifikaları takdim edildi.