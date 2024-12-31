Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğünde yılbaşı akşamı il merkezinde 800, ilçelerde 450 olmak üzere 1250 personel görev yapacak.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü yılbaşı gecesi il merkezinde 800, ilçelerde 450 olmak üzere 1250 personelle görev yapacak. Çarşı içi, yurt çevreleri, metruk binalar, eğlence alanları, alışveriş merkezleri, kordon boyları, halk bahçesi, özgürlük parkı gibi vatandaşların yoğun olarak yer alacağı yerlerde asayiş ve trafik tedbirleri yapılacak.

Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt tarafından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “Büyük Türk milleti olarak şanlı al bayrağımızın huzurlu gölgesinde, yeni bir yıla daha ulaşmış olmanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. 2024’ü uğurlarken ve yeni yılın ilk saatlerinde tüm yıl olduğu gibi bizler görev başındayız. Çanakkale Emniyet Müdürlüğü olarak şehrimizin her alanında güven ve asayişin sürekliliği için perşembe sabahına kadar devam edecek olan tedbirlerimiz kapsamında Çanakkale Merkez’de 800, İlçelerimiz de ise 450 olmak üzere toplamda 1250 personel ile sahada olacağız. Çarşı içi, yurt çevreleri, metruk binalar, eğlence alanları, alışveriş merkezleri, kordon boyları, halk bahçesi, özgürlük parkı gibi vatandaşlarımızın yoğun olarak yer alacağı yerlerde asayiş ve trafik tedbirlerimizi artırdık. Bu kapsamda öncelikle trafiğe çıkacak vatandaşlarımızdan isteğimiz, yeni yıl heyecanımıza gölge düşürmemek, kendimizin ve sevdiklerimizin yaşamını tehlikeye atmamak adına kesinlikle ehliyetsiz ve alkollü araba yahut motosiklet kullanmamalarıdır. Bu temennilerimizle yeni yılın ülkemize, milletimize ve tüm insanlığa huzur, sağlık ve güzellikler getirmesini diliyorum. Bu cennet toprakları bizlere vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyorum” dedi.