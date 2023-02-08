Çanakkale’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve sahtecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve sahtecilik operasyonunda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Çanakkale’ de yasa dışı bahiste para nakline aracılık etmek, resmi belgede sahtecilik ve sahte banka veya kredi kartı üretmek suçlarının önlenmesine yönelik olarak operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda İ.K, C.K ve M.K isimli şahısların ikametinde yapılan adli aramada, 10 adet cep telefonu, 2 bin 190 adet sim kart, 3 adet bilgisayar, 92 adet banka kartı, 1 adet sahte kimlik basma makinası, 31 adet farklı kişiler adına düzenlenmiş sahte kimlik, 67 adet sahte kimlik basımı için kullanılmamış plastik kartlara el konuldu.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheliler İ.K, C.K ve M.K, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.