Çanakkale vatandaş tarafından bulunan yaralı şahine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri sahip çıkarak tedavi ediyor. Yaralı şahin tedavisinin ardından tekrar özgürlüğüne kavuşacak günü bekliyor.

Çanakkale vatandaş tarafından bulunan yaralı şahine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri sahip çıkarak tedavi ediyor. Yaralı şahin tedavisinin ardından tekrar özgürlüğüne kavuşacak günü bekliyor.

Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe beldesinde bir vatandaş yol kenarında şahin olduğunu gördü. Hemen Doğa Koruma ve Milli Parklar şube müdürlüğü (DKMP) ekiplerine haber vermesiyle ekipleri yaralı şahin alarak tedavi merkezine getirdi. Burada veteriner hekim tarafından tedavi altına alınan şahinde derin doku yarası olduğu öğrenildi. Yaralı şahin tekrar özgürlüğüne kavuşacak günü bekliyor.

Şahini tedavi eden Veteriner Hekim Meltem Dimişgi, "Yaklaşık 2 gün önce Evreşe beldemizden getirildi. Orada meslektaşım ilk müdahalesini yapmış. Daha sonra ekiplerimizce alınarak kurumumuza getirildi. Yaralı şahinimize gerekli tedavilerimize başladık. Maalesef sağ kanatta açık bir yarası mevcut. Miyaz dediğimiz sineklerin kurt atması sonucunda burada larvalar oluşmuş. Uzun bir süre olmuş, kurtlar kanadın bir kısmını yemiş. Canlımız şuanda kritik bir süreçte. Bizde onun yarasına uygun olacak tedavisine başladık. Düzelmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Göç sezonunda şahinlerin de bir kısmı göç yapmaktadır. Avlanırken hızlı bir dalış yaptı kanadını çarptı veya insandan kaynaklı saçma yaraları oluşabiliyor. Yara oldukça büyük. Burada kesin bir şey söylemek mümkün değil" dedi.