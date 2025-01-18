Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Yangın, Ayvacık ilçesinde bağlı Babadere köyünde tek katlı bir evde henüz belirlenemeyen bir nedenle başladı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, evde yalnız yaşayan Ayşe Önkal, yangından yara almadan kurtuldu.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.