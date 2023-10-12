Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu kişilere yönelik yapılan denetimler sonucunda bir şahsın kesici aletle kasten yaralama konusunun faili olduğunun tespit edilmesi üzerine gözaltına alındı.

Gelibolu ilçesinde polis ekipleri tarafından yabancı uyruklu şahıslara yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalarda 8 yabancı uyruklu şahıs denetlenirken, bir şahsın kesici aletle kasten yaralama konusunun faili olduğu tespit edilerek, gözaltına alındı.

5 şahsın ise Ayvacık Geri Gönderme Merkezine sevki gerçekleştirmek üzere gerekli işlemleri devam ediyor.

2 yabancı uyruklu şahsın gerekli izin belgelerinin olduğu görülmesi üzerine serbest bırakıldı.