Çanakkale’de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından kan bağışında bulunuyor.

Çanakkale’de vatandaşlar, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından kan bağışında bulunuyor.

Kızılay Kan Merkezi ile Cumhuriyet Meydanı’nda oluşturulan mobil istasyonda vatandaşlar, deprem bölgesine gönderilmek üzere kan bağışı yapmak için müracaatta bulundu. Burada, kan vermek isteyen vatandaşlara çay ve kek ikram edildi.

Deprem bölgesine gönderilmek üzere kan bağışında bulunan Gamze Gezer, daha önceden de benzer kampanyalara kan bağışı yaparak destek verdiğini söyledi. Bu depremin bir felaket olduğunu belirten Gezer, "Yine bağış için buradayım, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun diyorum, ölenlere rahmet diliyorum. Çok büyük bir acı yaşadık. Tüm Türkiye aynı duyguları hissediyor. Çok büyük bir felaketin içindeyiz" dedi.

Kan bağışında bulunan Asuman Dilbaz ise, Türkiye’nin büyük bir felakettin geçtiğini belirtti. Herkesin elinden geldiğince bir şeyler yapmaya çalıştığını kaydeden Dilbaz, "Yaralılarımıza Allah şifa versin, hayatını kaybeden vatandaşlarımız için ise başımız sağ olsun diyorum" diye konuştu.