Çanakkale’de jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahıslara yönelik Ezine ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 650 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 1 adet hassas terazi, 1 adet 7.65 mm çapında tabanca, 22 adet 7.65 mm çapında tabanca fişeği, 8 adet 9 mm çapında tabanca fişeği ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli hakkında ise yasal işlem başlatıldığı bildirildi.
Kaynak: iha