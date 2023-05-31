Çanakkale’de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 16 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik 4 Nisan-29 Mayıs tarihleri arasında 168 operasyon düzenledi. Operasyonlarda 180 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 16’sı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyonlar çerçevesinde ayrıca hakkında yakalama emri bulunan 10 şüpheli ise yakalandı. Şüphelilerden 8’i cezaevine teslim edilirken, 2 şüpheli ise çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.

Operasyonlarda şüphelilerden 280 gram metamfetamin, 234 gram bonzai, 195 gram esrar, 85 gram skunk, 8 gram kokain, 4 gram eroin, 41 sentetik ecza, 17 ecstasy, 9 tabanca ile 139 mermi ve 4 hassas terazi ele geçirildi.