Çanakkale’de tarım arazilerinin kullanımının etkinleştirmesi projesi çerçevesinde üreticilere yüzde 75 hibe ile dört farklı yerli ve milli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtılacak.

Proje ile ilgili olarak açıklama yapan Çanakkale İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Demirhan, "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi ile 2022 yılında 29 bin dekar, 2023 yılında 24 bin dekar, 2024 yılında 28 bin 595 dekar alanda tohum dağıtılarak ülkemiz için çok önemli bir ürün olan ayçiçek üretimi desteklenmiştir. Çanakkale İlimiz genelinde 280 bin dekarı aşan alanda ayçiçek ekimi yapılmaktadır. 2025 yılında 40 bin dekar alan için ayçiçek üretiminin desteklenmesi hedeflenmektedir. Projenin başvuruları başlamış olup son müracaat tarihi 20 Mart 2025 günü mesai bitimidir. İlgilenen üreticilerimizin İl ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerimize müracaat etmeleri gerekmektedir" dedi.

Proje; Merkez, Ayvacık, Bayramiç, Biga, Çan, Eceabat, Ezine, Gelibolu ve Lapseki ilçelerinde uygulanacak olup, bu ilçelerdeki tüm üreticiler projeye başvurabilecek.