Çanakkale’de, kutsal topraklara umre yapmak için gidecek 193 umre adayı; telbiye, dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Çanakkale’de, kutsal topraklara umre yapmak için gidecek 193 umre adayı; telbiye, dua ve gözyaşlarıyla uğurlandı.

Diyanet İşleri Başkanlığının 2022-2023 Umre Organizasyonu çerçevesinde kutsal topraklara giden 193 kişilik umre kafilesi için Çanakkale Havalimanında program düzenlendi. Kur’an-ı Kerim, tekbir, telbiye ve ilahilerin okunduğu uğurlama programında, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu’nun yaptığı duanın ardından yakınları ile helalleşerek vedalaşan umreciler, kutsal topraklara gitmek üzere direkt uçakla yola çıktı.

Programa; İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Kafile Başkanı Bayramiç İlçe Müftülüğü Şube Müdürü Onur Duru, din görevlileri, umreciler ve aileleri katıldı.

24 gün kutsal topraklarda kalacak olan umre kafilesi ilk olarak Medine-i Münevvere’ye, ardından da Mekke-i Mükerreme’ye geçecek. Umreciler, 11 Şubat 2023 tarihinde yine direkt uçak ile Çanakkale Havalimanına gelecek.