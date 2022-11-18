Çanakkale’de Havalimanı Acil Durum Planı çerçevesinde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) koordinesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ‘Geniş Katılımlı Uçak Kaza Tatbikatı’ gerçekleştirildi.

Çanakkale’de Havalimanı Acil Durum Planı çerçevesinde, Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) koordinesinde Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ‘Geniş Katılımlı Uçak Kaza Tatbikatı’ gerçekleştirildi.

ÇOMÜ Terzioğlu Yerleşkesi ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi bahçesinde düzenlenen ‘Geniş Katılımlı Uçak Kaza Tatbikatı’ Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) koordinesinde AFAD İl Müdürlüğü, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, Çanakkale Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Kızılay, THY İstasyon Şefliği, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Acil Yardım ve Afet Yönetimi Bölümü (AYAY) işbirliğinde yapıldı.

Senaryo gereğince TK15479 sefer sayılı Çanakkale-Çumra seferini yapan ve 88 yolcusu, 6 mürettebatı bulunan Boeing 737-800 tipi uçağı simgeleyen maket uçak, teknik arıza nedeniyle ÇOMÜ Sağlık Bilimleri Fakültesine düştü. Kaza sonrasında kısa bir süre sonra bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, polis, AFAD, UMKE ve Kızılay yönlendirildi. Uçak enkazından 55 yolcu ölü olarak çıkartılırken, 39 yolcu ile kurtarma çalışmalarında yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince tedavi altına alındı.

Tatbikata 149 görevli personel katılırken, yaralıları ve kazazedeleri 133 ÇOMÜ AYAY öğrencisi canlandırdı.