Çanakkale’de meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza sabah saat 07.30 sıralarında meydana geldi. Hakkı Tokal’ın idaresindeki 06 BOD 410 plakalı araç, Ezine istikametinden Balıkesir’in Edremit ilçesine doğru istikametinin 24. kilometresine geldiği esnada önünde aynı istikamette seyir halinde olan Ali Kılıç idaresindeki K6849BB plakalı araca arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle Hakkı Tokal’ın yönetimindeki 06 BOD 410 plakalı araç yol kenarında bulunan korkuluklara çarptı. Kazanın ardından araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kazada sürücüler Hakkı Topal ve Ali Kılıç ile birlikte Münevver Kılıç yaralandı.

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.