Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken, TIR sürücüsü Ahmet Güler gözaltına alındı.

Kaza saat 01.40 sıralarında Ezine ilçesi Bahçeli Köyü mevkiinde meydana geldi. Çanakkale’ye seyir halinde olan Ceyhun Efe (42) idaresindeki 17 KS 696 plakalı otomobil, aynı yönde seyir halinde olan Ahmet Güler yönetimindeki 35 ABR 870 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Feci kazada otomobil TIR’ın altına girdi. Sürücü Ceyhun Efe, araç içinde sıkışarak olay yerinde hayatını kaybetti.

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