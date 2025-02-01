Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde kendilerini hakim savcı ve emniyet görevlisi olarak tanıtarak terör örgütlerine operasyon yapılacağını belirten 2 şüpheli, emekli öğretmen A.T’yi 25 milyon TL dolandırdı.

Olay, 2024 Kasım ayında Ayvacık ilçesinde meydana geldi. İlçede emekli öğretmen A.T.’yi arayan dolandırıcılar kendilerini hakim, savcı ve emniyet görevlisi olarak tanıtarak terör örgütlerine yönelik operasyon yapılacağı söylemiyle kandırdı. A.T. kendisine ait 2 daire, 1 köy evi ve 3 zeytinlik bahçesini satarak günümüze kadar 6 parça halinde toplam 25 milyon TL nakit parayı ikametine gelen dolandırıcılara teslim etti. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne yapılan şikayet sonucunda Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Bankadan 4 milyon lirasını da çeken A.T, şüphelilere parayı teslim etmek istediği sırada Asayiş Şubesi ekipleri ile Ayvacık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyonda parayı almak için ikametgaha gelen şüphelilerden T.E. yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli T.E’nin, Mersin ilinde 04.12.2024 tarihinde meydana gelen 121 bin TL Nitelikli Dolandırıcılık olayının şüphelisi olarak, Kayseri ilinde 20.12.2024 tarihinde meydana gelen 30 bin 930 dolar Nitelikli Dolandırıcılık olayının şüphelisi olarak, Antalya ilinde meydana gelen 15 milyon Nitelikli Dolandırıcılık olayının şüphelisi olarak firarı olduğu, Bayramiç ilçesi (Jandarma bölgesi) 07.11.2024 tarihinde meydana gelen 1 adet beşi bir yerde Altın, 1 adet Altın Arma, 1 adet Altın yüzük ve 39 bin 400 TL miktarında nitelikli dolandırıcılık olayının şüphelisi olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli T.E. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince devam eden çalışmalar kapsamında İstanbul’dan Ayvacık’a gelen diğer şüpheli R.G de yakalandı. Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.