Çanakkale’de tek tekerle trafikte tehlikeli şekilde ilerleyen motosikletliye 13 bin 420 lira ceza işlem uygulandı.

Kentte kara yolunda tek teker üzerinde ilerleyen 34 JFD 381 plakalı motosikletin görüntüleri üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Sürücü S.A.’ya ’emniyet şeridi ihlali’, ’saygısız hareketlerde bulunmak’, ’trafik güvenliği ve trafik düzeni kurallarına uymamak’ ve ’izin alınan gösteri dışında akrobatik hareketlerde bulunmak’ ihlallerinden 13 bin 420 lira para cezası uygulandı.