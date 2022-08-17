Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde şüpheli A.K.’nin adresine operasyon düzenledi. Yapılan aramada, kapağında figürler bulunan cep saati, 2 adet çeşitli ebatlarda ve şekillerde üzerinde insan figürü bulunan toprak heykel, ikiye bölünmüş iki parça halinde toprak hayvan figürüne benzeyen heykel, sarı renkli metal bileklik, asker figürlü metal heykel, 4 adet sikke, metal üzerinde boğa figürü bulunan para, metal üzerinde Aslan figürü bulunan para, 2 adet renkli taş, 3 adet üzerinde Osmanlıca yazılar bulunan kağıt belge, 30 adet çeşitli ebatlarda üzerinde Arapça ibareler bulunan metal paralar bulundu. Tarihi eserlere el konulurken, şüpheli A.K. hakkında 2863 Sayılı Kanun’a muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Sokak hayvanları ve yasaklı ırklara konforlu alan

Sokak hayvanları ve yasaklı ırklara konforlu alan

Çanakkale’de yapılan operasyonda çok sayıda tarihi eser ele geçirildi.

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