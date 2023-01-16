Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri tarafından, tarihi eser kaçakçılığıyla mücadele çerçevesinde H.B. isimli şahsın ikametinde yapılan aramada, 41 adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirildi. Şüpheli H.B., hakkında 2863 SKM suçundan adli işlem yapılmasının ardından, savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Çanakkale’de polis ekipleri tarafından gerçekleştirilen tarihi eser operasyonunda, 41 adet adet tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen metal obje ele geçirildi.

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