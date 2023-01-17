Çanakkale’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda örgütlü olarak tehdit ve baskıyla karşılıksız mal aldıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.

Çanakkale’de Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda örgütlü olarak tehdit ve baskıyla karşılıksız mal aldıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen 7 şüpheli yakalandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezinde yürüttükleri teknik ve fiziki takip çerçevesinde, kentte tehdit ve baskı uygulayarak pazar esnafının ve köylülerin mallarını zorla ve karşılıksız aldıkları, değişik alanlarda faaliyet gösteren kişileri iş yerlerini devretmeye zorladıkları ve tefecilik yaptıkları öne sürülen suç örgütüne yönelik çalışma başlattı.

3 ay süren çalışmanın ardından şüpheliler, E.D, H.D, Y.K, H.İ, E.B, B.K. ve M.Ç. düzenlenen operasyonla yakalandı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 2 tabanca ve tabancaya ait fişekler ile mağdurlara ait çok sayıda senet ve çek ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.