Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan samanlık yangınında 6 inek telef oldu.

Çanakkale’nin Biga ilçesinde çıkan samanlık yangınında 6 inek telef oldu.

Yangın, Hoşoba köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mesut Yavuz’a ait samanlıkta henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen Biga Belediyesi ve Orman İşletme Müdürlüğüne ait itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Yangın nedeniyle samanlıkta hasar meydana gelirken 6 inek telef oldu.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.