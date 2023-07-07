Çanakkale’nin Biga ilçesinde bir otomobilin tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, Biga ilçesi Savaştepe kavşağında sabah saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Erol Emin idaresindeki 34 SD 4154 plakalı otomobil, 41 ACY 131 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan Mehmet Zeki Yüzbaşı yaşamını yitirirken, sürücü Erol Emin ise yaralandı. Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Biga Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araçta sıkışan Yüzbaşı’nın cesedi ise Biga Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. Tır sürücüsü jandarma tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.