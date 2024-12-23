Çanakkale’nin Çan ilçesinde otobüs ile motosikletin karıştığı kazada hayatını kaybeden Mert Gül, son yolculuğuna uğurlandı.
Kaza, dün akşam saat 22.45 sıralarında Çan-Biga kara yolunda meydana geldi. 17 AH 876 plakalı otobüse, 17 AGE 096 plakalı motosikletin arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada, motosiklette bulunan 17 yaşındaki Mert Gül olay yerinde hayatını kaybetti. Gül için öğle namazını müteakip Çan Muhammed Camii’nde cenaze töreni düzenlendi. İlçe Müftüsü Mustafa Ekin’in kıldırdığı cenaze namazının ardından Mert Gül’ün cenazesi Çan Şehir Mezarlığına defnedildi.
Kaynak: iha