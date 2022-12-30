Çanakkale’de Orta Asya ve Afrika uyruklu 14 kadını sosyal medyada verdikleri fuhuş ilanıyla erkeklere pazarlayan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Çanakkale’de Orta Asya ve Afrika uyruklu 14 kadını sosyal medyada verdikleri fuhuş ilanıyla erkeklere pazarlayan 5 şüpheliden 2’si tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 26 Aralık Pazartesi günü Barbaros Mahallesinde fuhuş operasyonu düzenledi. Kente getirilen Orta Asya ve Afrika uyruklu 14 kadını sosyal medyadan verdikleri fuhuş ilanlarıyla pazarlayan şüpheliler N.E. Ü.G. A.G. Ş.E. ve B.E. düzenlenen operasyonla Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden N.E. ve Ü.G. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler, A.G. Ş.E. ve B.E. ise serbest bırakıldı.