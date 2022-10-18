Çanakkale’de 9 şüpheli şahsın yapılan üst ve ev aramasında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca para sayma makinesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 11 bin 100 lira paraya el konuldu.

Çanakkale’de 9 şüpheli şahsın yapılan üst ve ev aramasında çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Ayrıca para sayma makinesi ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği düşünülen 11 bin 100 lira paraya el konuldu.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri teknik ve fiziki olarak takip ettiği 9 şahsın üstünde ve evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda 35,28 gram metamfetamin, 9,66 gram skunk, 5,04 gram esrar, 2 adet hassas terazi, 4 adet uyuşturucu maddeyi kullanmaya yarayan payp, 1 tane sentetik ecza, para sayma makinesi ve 1 tane pompalı tüfek ile 8 adet fişek ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği düşünülen 11 bin 100 liraya ise el konuldu.

Yapılan GBT sorgulamalarında ise 2 kişinin aranmalarının olduğu tespit edildi. 4 şahıs hakkında uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan işlem yapılacağı öğrenildi.