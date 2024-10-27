Çanakkale’nin Bayramiç ilçesine bağlı Cazgirler köyünde muhtarlık yapan İsmail Alaca’ya (46) ait tek katlı ev tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, dün saat 20.00 sıralarında ilçeye 27 kilometre uzaklıkta bulunan Cazgirler köyünde meydana geldi. Köy muhtarı İsmail Alaca’ya ait tek katlı evde yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alındı. Muhtar İsmail Alaca’nın annesi Saime Alaca (68) yangını görünce fenalaştı ve olay yerindeki ambulansta tedavisi yapıldı. Yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı.