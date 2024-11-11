11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü’nde, Çanakkale’de 13 ayrı noktada 34 bin 500 fidan dikimi yapıldı.

Kayadere köyü mevkiinde düzenlenen fidan dikim etkinliğine, Çanakkale Valisi Ömer Toraman, Çanakkale Boğaz ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Mustafa Biçen, Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, Çanakkale Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, askeri erkan, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik kapsamında, protokol üyeleri ve öğrenciler tarafından Kayadere köyünde 4 bin fidan toprakla buluştu.

Çanakkale’de 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Kayadere köyünde ağaçları, fidanları toprakla buluşturduklarını ifade eden Vali Ömer Toraman, “Çanakkale’de bu faaliyetin ilave bir önemi var o da Çanakkale özellikle son yıllarda çok büyük yangınlar geçirmiş bir il. Dolayısıyla bu yanan ormanların yeniden ağaçlandırma faaliyetinin yoğun olarak yapıldığı bir il. Orman teşkilatımız sağ olsunlar yangını müteakip gerekli hazırlıkları yapıp süratle fidanla buluşturuyorlar. Bugün de o çerçevede 2023 yılında büyük bir yangına maruz kalan mahaldeyiz. Burada fidanlarımızı dikiyoruz. İnşallah bu yanan alanları yine yeşillendirmek için orman teşkilatımız gayret sarf ediyor. Çanakkale orman yangınlarına hassas bir il. O yüzden kıymetli hemşerilerimizden, vatandaşlarımızdan da ricamız bu konuda azami dikkat göstermeleri, gayret göstermeleri. Özellikle anız yakmamaları. Bağ bahçe temizliği yaparken ateş yakmamaları. Çünkü Çanakkale rüzgarı bol bir memleket. O sebeple ateş kolaylıkla kontrolden çıkabiliyor ve büyük yangınlara sebebiyet veriyor. Bu yangınlarla mücadele etmek hakikaten çok meşakkatli, çok zor. Türkiye bu konuda da çok büyük gayret sarf ediyor. Çanakkale’de 4 yangın söndürme uçağımız, 3 tane yangın söndürme helikopterimiz, 100’e yakın arazözümüz, 500’ün üzerinde yangın söndürme personelimizle canla başla yangınları söndürmek için mücadele edildi. Bu sene de yine çıkan yangınlara başarılı bir şekilde müdahale edildi. Ama asıl olan yangınların çıkmaması. Bu konuda bütün vatandaşlarımızdan gayret talep ediyoruz. Çünkü yangınların yüzde 90’ın üzerindeki çıkış sebebi insan. O yüzden kıymetli hemşerimizden ricamız bu konuda dikkatli olmaları. Ormanlık alanlarımızı muhafaza etmek için gayret göstermeleri” dedi.

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü etkinlikleri kapsamında Kayadere köyünde bir fidan dikimi gerçekleştirdiklerini belirten Orman Bölge Müdürü Enver Demirci, "Bu sene bu lokasyonda 4 bin fidan dikeceğiz. Çanakkale ilinde 13 ayrı lokasyonda 34 bin 500 adet fidan dikimi gerçekleştirilecek. Son 20 yılda Çanakkale ilinde 117 milyon fidan dikimi gerçekleştirildi" diye konuştu.