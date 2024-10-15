Çanakkale’de kanat ve ayak bölgesine iğneli balık avı maketi saplanan gümüş martıya Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü (DKMP) ekipleri sahip çıkarak kuşu tedavi ediyor.

Yaralı olarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü’ne (DKMP) getirilen gümüş martıya ekipler sahip çıktı. Veteriner Hekim Meltem Dimişgi, martının kanat ve ayak bölgesine saplanan iğneli balık avı maketini operasyon ile çıkarttı. Yaralı gümüş martı tedavisinin ardından tekrar özgürlüğüne kavuşacağı günü bekliyor.

DKMP’den yapılan paylaşımda, "Bu gece dualarımız seninle. Kurumumuza gelen gümüş martının, vücuduna uzun süre önce kanat ve ayak bölgesine saplanmış iğneli balık avı maketi Veteriner Hekim Meltem Dimişgi tarafından operasyon ile alındı. Kritik süreci atlatması umuduyla" ifadeleri kullanıldı.

Çanakkale DKMP’den yapılan bir diğer paylaşımda ise, "İyileşmek için mücadele veren genç gümüş martımız. Yemek yemeye başladık. Kritik süreci atlatması umuduyla" denildi.