Çanakkale İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, Çanakkale Deniz Zaferi’nin 110. kutlamaları için alınan tedbirleri havadan inceledi.

Polis helikopteri ile Çanakkale polis sorumluluk bölgesinde yürütülecek tüm faaliyetler için alınan tedbirleri havadan inceleyerek sorumlulardan ayrıntılı bilgi aldı.

Akşam düzenlenecek Fener Alayı için planlanan güzergah üzerindeki güvenlik tedbirlerini de inceleyen İl Emniyet Müdürü Kenan Kurt, "Değerli Çanakkalelilerimizin huzurlu ve gururlu bir şekilde zaferimizin 110. yıldönümü kutlamaları için tüm önlemlerimizi aldık. Toplamda gün boyu 1600 personel ile sahada olurken Fener Alayı için de ayrıca 600 personelimiz alanda olacak. Bu vesileyle bizlere bu cennet toprakları vatan kılan başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı saygı ve minnetle anıyorum" dedi.

İl Emniyet Müdürü Kurt, incelemelerin ardından personele görevlerinde kolaylıklar diledi.