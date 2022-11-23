Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale açıklarında yasak sahada kaçak akivades (kum midyesi) avcılığı yapan 6 kişiye toplam 26 bin 147 TL idari para cezası uyguladı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale açıklarında yasak sahada kaçak akivades (kum midyesi) avcılığı yapan 6 kişiye toplam 26 bin 147 TL idari para cezası uyguladı.

Kaçak avcılıkla mücadeleye devam eden Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çanakkale açıklarında yasak sahada avcılık yapan bir tekneye operasyon düzenledi. Kaçak avlanan tekneye yanaşan Sahil Güvenlik Botu, tekneden denize çuvallar içinde akivades atılması üzerine, 6 kişiye toplam 26 bin 147 TL idari para cezası uyguladı. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları tarafından kaçak avlanılan 2 bin 500 kilogram canlı akivades tekrar denize bırakıldı.