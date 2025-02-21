Çanakkale’de kazalı olarak park halinde bulunan tırın çalınması ihbarı üzerine harekete geçen jandarma ekipleri titiz çalışmaları sonucunda şüphelileri yakaladı.

Çanakkale’nin Lapseki ilçesine bağlı Çardak Beldesinde N.S.’ye ait çekici tır kaza yaptı. Kaza alanında park halinde bulunan Tırın çalınması ihbarı üzerine Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Lapseki İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda çalınan çekici tırın Konya’ya götürüldüğü tespit edildi. Konya’da 2 iş yerinde yapılan aramada çekici tır bulundu. Hırsızlık olayına karışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haklarında adli işlem başlatılan 5 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.