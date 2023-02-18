Çanakkale’den Ezine ilçesine seyir halinde olan beton mikseri karşı şeride geçerek, ticari araca çarptı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen beton mikseri ve parçalanan ticari araç yol kenarına savruldu. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Çanakkale’den Ezine ilçesine seyir halinde olan beton mikseri karşı şeride geçerek, ticari araca çarptı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen beton mikseri ve parçalanan ticari araç yol kenarına savruldu. Kazada bir kişi hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Çanakkale-Ezine karayolu üzerinde meydana geldi. Çanakkale’de Ezine istikametine doğru seyir halinde olan Salih Sefa Şahin (30) idaresindeki 17 FR 511 plakalı beton mikseri nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüjdeki demir bariyerleri aşan beton mikseri Ezine istikametinden Çanakkale’ye seyir halinde olan Sinan Tezel (59) yönetimindeki 17 ACL 949 plakalı ticari araca çarptı. Yaklaşık 200 metre sürüklenen beton mikseri ile çarpışmanın etkisiyle parçalanan ticari araç yol kenarına savruldu. Kazada ticari araç sürücüsü Sinan Tezel olay yerinde hayatını kaybetti. Beton mikseri sürücüsü Salih Sefa Şahin ise yaralı olarak Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Ticari araç sürücüsü Sinan Tezel’in cenazesi Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.