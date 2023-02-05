Çanakkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çanakkale’de etkili olan kar yağışı nedeniyle Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolların kapanmaması için kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştiriyor.

Çanakkale’de sabah saatlerinde başlayan kar yağışı öğle saatlerinde etkisini arttırdı. İl merkezinin yüksek kesimleri ile doğu ilçeleri ve yüksek kesimleri beyaza büründü.

Meteorolojinin uyarısı üzerine Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri teyakkuza geçti. Ekipler tüm önlemlerini aldı. İlçeler arası bağlantı ve köy yollarının kar yağışı nedeniyle kapanmaması için Karayolları ve İl Özel İdare ekipleri kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.