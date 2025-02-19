Çanakkale’nin Biga ilçesine bağlı Camialan köyü, başlayan kar yağışıyla beyaza büründü.

Meteoroloji’nin uyardığı soğuk hava dalgası, Çanakkale’de etkisini göstermeye başladı. Kent genelinde sıcaklıklar hızla düşerken, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışı kendini hissettirdi. Biga ilçesine bağlı Camialan köyü, başlayan kar yağışıyla beyaza büründü. Yetkililer, hava sıcaklıklarının önümüzdeki günlerde daha da düşeceğini belirterek, özellikle ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Kar yağışıyla birlikte ortaya çıkan kartpostallık görüntüler, vatandaşlarca sosyal medyada da paylaşılmaya başlandı.