Çanakkale’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kamyon kasasında 2 milyon makaron ele geçirildi.

Elinde bıçakla camiye giren şahsın müezzini fırça ile kovalayıp, kapı camını kırdığı anlar kamerada Elinde bıçakla camiye giren şahsın müezzini fırça ile kovalayıp, kapı camını kırdığı anlar kamerada

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerinin deşifre ve engellenmesine yönelik gerçekleştirilen uygulamada şüpheli bir kamyon durduruldu.

Kamyonda yapılan aramada, 2 milyon makaron ele geçirildi. Araç sürücüsü M.A. gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Kaynak: iha