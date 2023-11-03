Çanakkale’de İmar Mevzuatı’na aykırı olan yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor.

Çanakkale İl Özel İdaresi’nin sorumluluk alanlarında bulunan kaçak yapı ve yapılaşmalarla ilgili mücadelesi etkin bir şekilde sürüyor.

Yapı Kontrol Müdürlüğü’nce yürütülen bu çalışmalar kapsamında, Ayvacık ilçesi Balabanlı köyünde tespiti yapılan ruhsatsız kaçak yapılardan, mevzuat çerçevesinde süresi dolmuş olanların bir kısmının yıkımları yapılırken, mevzuat çerçevesinde yine süresi dolacakların yıkımlarına aynı kararlılıkla devam edilecek.