Çanakkale’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri kaçak sigara satanlara darbe vurdu. Çok sayıda kaçak sigara ve sarmaya yarayan cihaz ele geçirildi.

Çanakkale’de Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlüğü ekipleri kaçak sigara satanlara darbe vurdu. Çok sayıda kaçak sigara ve sarmaya yarayan cihaz ele geçirildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube müdürlü ekipleri, kaçak sigara sararak satan kişilerin kimliklerini ve daha sonrada evlerini tespit etti. M.A. ve C.M. isimli şüpheliler evlerine yapılan baskında gözaltına alınırken yapılan aramalarda 13 bin 840 adet sarılmış sigara, 7 bin 800 adet boş makaron, 65 kilogram kıyılmış tütün, 1 adet dijital sigara sarma makinası, 1 adet kompresör makinasına el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan M.A. ve C.M. sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.